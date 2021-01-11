В Миассе маршрутка сбила двухлетнего ребенка на остановке

Двухлетний южноуралец попал под маршрутный микроавтобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 января, в районе Машгородка в Миассе.
Малыш двух лет попал под удар маршрутного такси. В момент ДТП микроавтобус «Луидор» под управлением 59-летнего водителя отъезжал от остановки общественного транспорта. При этом маршрутка совершила наезд на двухлетнего ребенка, находившегося, по информации NewsMiass, в сопровождении взрослого.
В результате аварии маленький южноуралец получил травмы и был госпитализирован в местную больницу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.01.21
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