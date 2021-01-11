Жители Челябинска могут получить 3,5 года колонии за «движение вперед»

Жители Челябинска могут получить реальный срок за участие в акции «Он нам не царь».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всероссийская акция была инициирована Алексеем Навальным в мае 2018 года и приурочена к инаугурации Владимира Путина на очередной президентский срок.

В Челябинске акция состоялась 5 мая: горожане собрались в центре и направились к Алому Полю. Полиция перекрыла пешеходный переход, чтобы не пустить участников акции в сквер, но толпа митингующих прорвала цепь силовиков. Часть активистов была задержана. Среди них оказались 43-летняя Оксана Еремина и 26-летний Юрий Вашурин. Их обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство по политическим мотивам по предварительному сговору.

«В обвинительном заключении сказано, что у Ереминой и Вашурина возник «преступный умысел на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного по мотивам политической ненависти и вражды, связанного с сопротивлением представителю власти», а их участие в митинге выражало вражду и политическую ненависть к Владимиру Путину, – пишет telegram-канал «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина. – По мнению обвинения, Еремина «начала активное движение вперёд в сторону сотрудников полиции, находившихся в оцеплении и преграждавших дальнейшее движение участникам указанного шествия, в результате чего оцепление сотрудников полиции было прорвано», а Вашурин «действуя грубо, дерзко и цинично, желая оказать сопротивление сотрудникам полиции как представителям власти, сцепился с другими участниками между собой в локтевых сгибах рук, образовав цепочку... Действуя самолично и группой лиц совместно с неустановленными в ходе предварительного следствия незнакомыми им ранее участниками несанкционированного митинга, одновременно натиском начали активное движение вперед в сторону сотрудников полиции, находившихся в оцеплении».

В качестве свидетелей обвинения на процессе, который идет в Центральном районном суде Челябинска, выступили полицейские, сотрудники ГИБДД и центра Э, а также задержанные в ходе акции.

Сегодня обвинение запросило для Ереминой и Вашурина по 3,5 года колонии.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 11.01.21

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