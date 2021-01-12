Южноуральцев призвали отказаться от поездок на дальние расстояния

Жестокие морозы могут осложнить поездки в Челябинской и Курганской областях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», с 12 по 14 января чрезвычайно-опасные погодные явления могут затруднить перемещения по дорогам Челябинской и Курганской областям. По прогнозам синоптиков в отдельных районах ожидается холодная погода в ночные часы минус 25-29 градусов, местами до минус 35.

Управление федеральных автодорог «Южный Урал» обращается к автомобилистам с настоятельным требованием учесть данное предупреждение при подготовке к перемещению по федеральным автодорогам в указанный период. «Техника и механизмы в осложненных погодных условиях работают на пределе своих возможностей, любая неисправность может привести не только к осложнению перемещения по трассе других участников движения, но повлечь иные, тяжелые для жизни и здоровья людей, последствия. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния», – обратились к автомобилистам представители учреждения.

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующие погодным условиям. Также просят не создавать препятствий для работающей спецтехники.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

Челябинск, Виктор Елисеев

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