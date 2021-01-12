Южноуральский минздрав максимально сократил информацию о смертности среди зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявлено 289 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав изменил форму сообщений о смерти зараженных: если раньше сообщался возраст скончавшихся и причины смерти тех, кто умер не от ковида, то с 11 января публикуется только число летальных исходов. Так, за минувшие сутки, по данным ведомства, скончались 15 инфицированных, непосредственно от коронавируса – 9.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 39 тысяч 685 зараженных. 1 тысяча 414 из них умерли (непосредственно от инфекции – 603).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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