российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 января 2021, 11:24 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Спецпроекты

Челябинская область теряет несырьевой экспорт

Предприятия Челябинской области резко сократили несырьевой экспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по росту экспорта среди отраслей экономики Челябинской области в январе-ноябре 2020 года стала древесина. Об этом сообщает telegram-канал экономического блока правительства Челябинской области.

А вот такая традиционная для южноуральской промышленности категория, как металл и изделия из него, в январе-ноябре показала отставание на 6,6% от аналогичного периода прошлого года. При этом существенный рост продемонстрировали древесина (+352%), продовольственные товары (+32%) и продукция химической промышленности (+9%).

Самые крупные поставки в ноябре состоялись на рынки Казахстана, Кувейта, Вьетнама, Белоруссии, Узбекистана и Нидерландов. При этом на 13% вырос экспорт со странами дальнего зарубежья.

В целом объем экспорт за 11 месяцев 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4% (3,71 млрд долларов США). Впрочем, в январе-мае снижение составляло и вовсе 7,8%.

Что касается лидеров экспортного роста, их доля в общем объеме продаж за рубеж продолжает оставаться не слишком значительным. Так, по данным актуального паспорта Челябинской области, представленного региональным минпромом в декабре прошлого года, за январь-октябрь из региона древесины и целлюлозно-бумажных изделий было экспортировано всего на общую сумму 70,5 тысячи долларов США, продукции химической промышленности – на 94,5 тысячи долларов. И лишь экспорт продовольственных товаров и сырья оценивался в 143,4 миллиона долларов. Но даже эта цифра блекнет на фоне экспорта металлов и металлических изделий, составившего в январе-октябре 2020 года 2,5 миллиарда долларов.

Итогом столь своеобразной диверсификации экспорта стало продолжающееся падение в его структуре несырьевой продукции: в январе-октябре прошлого года его объем составил лишь 78% несырьевого экспорта аналогичного периода 2019 года. Таким образом, падение общих экспортных показателей дополняется весьма спорной тенденцией к росту продаж за рубеж сырьевых товаров при сокращении в объеме экпорта доли продукции хотя бы первого передела.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.21

Южноуральский минздрав максимально сократил информацию о смертности среди зараженных коронавирусом. / Южноуральцев призвали отказаться от поездок на дальние расстояния. / Жители Челябинска могут получить 3,5 года колонии за «движение вперед». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,