Челябинская область теряет несырьевой экспорт

Предприятия Челябинской области резко сократили несырьевой экспорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по росту экспорта среди отраслей экономики Челябинской области в январе-ноябре 2020 года стала древесина. Об этом сообщает telegram-канал экономического блока правительства Челябинской области.

А вот такая традиционная для южноуральской промышленности категория, как металл и изделия из него, в январе-ноябре показала отставание на 6,6% от аналогичного периода прошлого года. При этом существенный рост продемонстрировали древесина (+352%), продовольственные товары (+32%) и продукция химической промышленности (+9%).

Самые крупные поставки в ноябре состоялись на рынки Казахстана, Кувейта, Вьетнама, Белоруссии, Узбекистана и Нидерландов. При этом на 13% вырос экспорт со странами дальнего зарубежья.

В целом объем экспорт за 11 месяцев 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4% (3,71 млрд долларов США). Впрочем, в январе-мае снижение составляло и вовсе 7,8%.

Что касается лидеров экспортного роста, их доля в общем объеме продаж за рубеж продолжает оставаться не слишком значительным. Так, по данным актуального паспорта Челябинской области, представленного региональным минпромом в декабре прошлого года, за январь-октябрь из региона древесины и целлюлозно-бумажных изделий было экспортировано всего на общую сумму 70,5 тысячи долларов США, продукции химической промышленности – на 94,5 тысячи долларов. И лишь экспорт продовольственных товаров и сырья оценивался в 143,4 миллиона долларов. Но даже эта цифра блекнет на фоне экспорта металлов и металлических изделий, составившего в январе-октябре 2020 года 2,5 миллиарда долларов.

Итогом столь своеобразной диверсификации экспорта стало продолжающееся падение в его структуре несырьевой продукции: в январе-октябре прошлого года его объем составил лишь 78% несырьевого экспорта аналогичного периода 2019 года. Таким образом, падение общих экспортных показателей дополняется весьма спорной тенденцией к росту продаж за рубеж сырьевых товаров при сокращении в объеме экпорта доли продукции хотя бы первого передела.

Челябинск, Виктор Елисеев

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