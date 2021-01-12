Напротив старейшего вуза Челябинска начали строить 32-этажную «свечку»

В центре Челябинска началась подготовка к строительству торгового центра с жилыми помещениями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подготовительные работы начались на пересечении улицы Володарского и проспекта Ленина, рядом с торговым комплексом «Алое поле».

Ранее эта территория использовалась как автомобильная стоянка. Однако на днях участок обнесли забором, на его территории начали бурить лунки и вколачивать сваи. В пресс-службе мэрии Челябинска сообщили, что здесь появится здание торгового центра с гостиницей и жилыми помещениями.

Как уточнили городские чиновники, земельный участок находится в собственности Российской Федерации. «В настоящее время часть указанного земельного участка площадью 6397 кв. м находится на праве аренды у ООО «Южуралспецмонтажстрой», – рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. – 23 марта 2005 года мэрией было выдано разрешение на строительство объекта – «Торговый центр (1-я очередь строительства комплекса высотного здания гостиницы с жильем и торговым центром) на участке: ул. Володарского – пр. Ленина – Свердловский пр. в Центральном районе».

Здание, которое может стать самым высоким жилым домом в Челябинске, расположится напротив Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (бывший ЧГПУ) – старейшего вуза города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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