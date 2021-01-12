Общественники призвали генпрокуратуру вмешаться в ситуацию с Челябинским бором

Противники строительства в Челябинском городском бору направили обращение замгенпрокурора РФ Игорю Ткачеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы на территории Челябинского городского бора сделает невозможным развитие всего медицинского кластера на территории Медгородка. Об этом заявила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина в обращении, направленном на имя заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева.

«Новая детская больница с современным хирургическим корпусом крайне необходима жителям региона. Однако есть основания полагать, что объект, построенный в соответствии с нынешними намерениями областного правительства в режиме «уплотнения» существующего с середины прошлого века комплекса областной клинической больницы на участке, незаконно выведенном из состава ООПТ «Челябинский городской бор», не только не решит острые проблемы детского здравоохранения в Челябинской области, но и создаст на много лет вперед новые, решать которые будет крайне сложно, если вообще возможно, – уверена парламентарий. – Строительство этого объекта на ограниченном участке, прилегающем к нынешнему комплексу детской больницы, лишит всего ГБУЗ «ЧОДКБ» перспектив развития, затруднит ее полноценную работу и создаст дополнительные риски для здоровья детей. Кроме того, это сделает невозможным развитие всего медицинского кластера на территории Медгородка».

При этом челябинка напоминает, что без должного обоснования на это строительство планируется выделить около 5 млрд рублей из федерального бюджета, «а в Челябинской области, к сожалению, стала обычной практика неэффективного использования средств национальных проектов». Учитывая серьезные риски такого варианта, общественники предложили изучить этот вопрос более тщательно и публично, с привлечением независимых экспертов, специалистов и руководителей федеральных структур, чтобы сформировать решение строить объекты для детской больницы единым комплексом в другом, более подходящем для этого месте.

Но чиновники регионального минздрава, а затем и полпредства президента в УрФО (последние – на основании разъяснений все того же южноуральского минздрава) от дискуссии отказались. Ответы госструктур челябинцы расценили как формальную «отписку», в которой никак не оценены их предложения. «Министерство подчеркивает, что сейчас готовятся конкурсные процедуры для проектирования и строительства корпуса больницы именно в ранее определенном месте, а у нас есть основания полагать, что власти области торопятся начать проектирование и строительство в интересах скорее отдельных коммерческих подрядчиков, нежели качественного развития детского здравоохранения региона», – подчеркивает г-жа Вахтина.

Не преминула депутат обратить внимание замгенпрокурора и на продолжающиеся уже 3 месяца общественные возмущения по поводу планируемого строительства многоэтажных жилых домов под видом апартаментов на территории СК «Полет» и прилегающей территории городского бора. Стройку пытаются начать компании, близкие депутату Госдумы Олегу Колесникову и депутату Закнодательного собрания Челябинской области Сергею Буякову.

«В 2011 году депутаты ЗСЧО постановлением № 610 от 29.09.2011 г. незаконно изменили границы городского бора, вывели из состава территории бора 49 га, в т.ч. участок бора около СК «Полет» (ул.Лесопарковая 6а/1). Затем в 2014 г. этот участок бора размежевали и незаконно передали в частные руки уже под статусом земель населенных пунктов, – пишет парламентарий. – Застройщики намерены застроить не только часть городского бора, но и землю под СК «Полет», находящуюся вплотную к городскому бору (до 2011 г. эта земля входила в состав охранной зоны городского бора). При этом застройщики намерены возвести не объект спортивного назначения, а исключительно многоэтажные жилые дома под видом апартаментов».

Администрация города в 2017 году изменила Правила застройки и землепользования Челябинска, после чего застройщики и получили разрешения на строительство без проведения публичных слушаний, причем не по основному виду использования земли, а по вспомогательному и условно-разрешенному, напоминает челябинка. Ситуация, сложившаяся вокруг Челябинского городского бора, настоятельно требует вмешательства Генеральной прокуратуры РФ, подчеркивает депутат.

Впрочем, будет ли результат от этого обращения, неизвестно. Сегодня стало известно, что Игорь Ткачев, занимающий до настоящего времени должность заместителя генпрокурора в УрФО, пошел на повышение и переходит в центральный аппарат Генпрокуратуры в Москве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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