Южноуральские чиновники извинились за рассказ о требовании нанести дорожную разметку зимой

Администрация Катав-Ивановска извинилась за неточность в информации о требовании ГИБДД по нанесению разметки.

Как уже сообщал «Новый День», в недоумение сотрудников мэрии Катав-Ивановска привело предписание местной ГИБДД о приведении в соответствие с нормами дорожной разметки на улице Ленина.

Дело в том, что предписание мэрия получила 31 декабря ушедшего года. Между тем, в документе указано, что нарушения должны быть устранены в течение 30 дней. Информация о «странном» документе появилась в социальных сетях, в том числе в официальных сообществах газеты «Авангард».

Впрочем, в полиции заявили, что чиновники попросту не так поняли полученное предписание. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, согласно действующему законодательству, 30-дневный срок исполнения требования будет отсчитываться с начала сезона дорожных работ. Пока же властям Катав-Ивановска достаточно своевременно направить в ГИБДД бумагу, уведомляющую о включении соответствующих работ в план на 2021 год.

После того, как публикации об анекдотичной ситуации появились в прессе, чиновникам пришлось просить у полиции прощения. «Администрация Катав-Ивановского городского поселения приносит извинения отделу ГИБДД ОМВД РФ по Челябинской области в Катав-Ивановском районе за неточную подачу информации в опубликованной сегодня днем заметке в официальных сообществах редакции «Авангард» в социальных сетях», – гласит пост, появившийся вчера вечером в официальной группе муниципальных властей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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