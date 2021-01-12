В Челябинской области бухгалтер управления образования ответит за хищение полумиллиона рублей

На Южном Урале направлено в суд уголовное дело о хищении 500 тысяч бюджетных рублей бухгалтером муниципального учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кизильского района утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в крупном мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

По версии следствия женщина, являясь бухгалтером централизованной бухгалтерии муниципального учреждения Кизильского районного отдела образования, в период с января по июль 2020 года похитила свыше 500 тысяч рублей. Они проводила необоснованные начисляла работникам семи дошкольных образовательных учреждений, но в реестрах зачислений в числе получателей средств указывала номера своих банковских счетов.

Желая скрыть свои действия, в том числе от работников дошкольных образовательных учреждений, на чьи данные произвела необоснованные начисления, она вручную внесла изменения в их расчетные листки. Похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в совершенных преступлениях признала, ущерб возместила в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Кизильский районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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