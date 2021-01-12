Бизнесмена из Златоуста наказали за витрину с колбасой, набитую тараканами

Предприниматель из Челябинской области превратил холодильник в обитель тараканов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предпринимателя из Златоуста, кормившего своих покупателей колбасой с тараканами, привлекли к административной ответственности. Об этом активисты «Гражданскго патруля» сообщили на свой официальной странице в социальных сетях.

На весьма неприятную витрину житель Златоуста набрел в мясном отделе рынка на Машзаводе, по адресу Горького 3а. По его просьбе торговую точку посетил представитель общественной организации и был неприятно удивлен, когда увидел, как по колбасным изделиям бродят целые стада тараканов. Насекомые прекрасно себя чувствовали даже в холодильнике.

«В ходе административного расследования факты подтвердились. При таких обстоятельствах индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности», – сообщили общественникам в отделе Роспотребнадзора по Златоусту.

«Увидев насекомых на продуктах питания, жители в любой момент могут обратиться в Роспотребнадзор, поскольку тараканы являются переносчиками инфекционных заболеваний. Но даже без этого употреблять пищу, на которой сидели вредные насекомые, никому не захочется. Поэтому мы считаем, что контроль за подобными нарушителями должен быть ужесточен», – подчеркнули в общественной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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