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Вторник, 12 января 2021, 15:49 мск

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Высокопоставленную чиновницу мэрии Копейска задержали при получении взятки

Начальницу отдела ЗАГС администрации Копейска задержали при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальница отдела ЗАГС Татьяна Мукаева была задержана с поличным, в момент получения денег.

Как сообщают источники, операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной информации, чиновница требовала, чтобы подчиненные передавали ей часть выписанных им премий. За это она обещала сотрудникам покровительство и рост по карьерной лестнице.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментария информации уклонились, перенаправив корреспондента РИА «Новый день» в Следственный комитет России. В региональном управлении СКР обещали прокомментировать задержание Мукаевой позднее.

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