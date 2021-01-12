Высокопоставленную чиновницу мэрии Копейска задержали при получении взятки

Начальницу отдела ЗАГС администрации Копейска задержали при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», начальница отдела ЗАГС Татьяна Мукаева была задержана с поличным, в момент получения денег.

Как сообщают источники, операцию проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области.

По предварительной информации, чиновница требовала, чтобы подчиненные передавали ей часть выписанных им премий. За это она обещала сотрудникам покровительство и рост по карьерной лестнице.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментария информации уклонились, перенаправив корреспондента РИА «Новый день» в Следственный комитет России. В региональном управлении СКР обещали прокомментировать задержание Мукаевой позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.21

«Челябинск, который мы заслужили…» Независимый депутат, боровшийся за благоустройство города, заявил о сложении полномочий. / Бизнесмена из Златоуста наказали за витрину с колбасой, набитую тараканами. / В Челябинской области бухгалтер управления образования ответит за хищение полумиллиона рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»