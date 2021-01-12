Жители России меняют новогодние привычки – статистика праздничных расходов

Жители России в новогодние каникулы существенно увеличили траты на спорт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потребительская активность в России в новогодние праздники упала, но не слишком. Об этом сообщает telegram-канал «Свободная касса» со ссылкой на «СберИндекс».

Так, с 28 декабря по 2 января расходы населения по всем товарным категориям снизились год к году на 0,5%, а с 4 по 10 января – на 1,2% к аналогичному периоду 2020 года.

Например, россияне купили бытовой техники и электроники меньше на 3,5%. Такая же динамика наблюдалась с одеждой, обувью, мебелью и предметами интерьера. Вполне ожидаемо выросли расходы на цветы, подарки и алкоголь. Но только с 28 декабря по 3 января. На второй праздничной неделе сократились и они.

На фоне сохраняющихся коронавирусных ограничений россияне потратили очень мало денег на досуг, отмечают авторы канала. «Расходы на развлечения в целом с 28 декабря по 3 января были ниже на 49,1% год к году, а с 4 по 10 января – ниже на 40,8%. При этом траты в ресторанах и барах сократились примерно на треть», – пишут они.

А под одной из традиционных статей расходов, наоборот, отмечен взрывной рост.

Похоже, что жители России нашли весьма оригинальный ответ на возмущения противников длинных новогодних каникул, прикрывающихся зачастую заботой о здоровье граждан. Несмотря на крайнюю обеспокоенность радетелей о благе якобы неумеренно празднующих россиян, оказалось, что многие наши сограждане отнюдь не увлекаются излишними возлияниями и обильными трапезами.

Рекордсменов в росте новогодних расходов стали занятия спортом: с 4 по 10 января траты в категории «спорт» выросли на 40,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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