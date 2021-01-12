Свиноводство оказалось под ударом коронавируса

Свиньи оказались уязвимы к новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, исследования ученых из Манитобского университета (Канада) изменили представления о восприимчивости свиней к коронавирусу SARS-CoV-2.

Особенности передачи вируса еще предстоит уточнить, но сам факт создает потенциальную угрозу для свиноводства, отмечают исследователи. Исследование было опубликовано в журнале Emerging Infectious Diseases.

Более ранние работы показывали, что SARS-CoV-2 не опасен для свиней, однако в тех исследованиях не измерялась сероконверсия – выработка или повышение титров антител в ответ на инфекцию в организме, отмечают авторы работы. Исследователи отобрали 19 восьминедельных свиней и ввели им через нос раствор с SARS-CoV-2 в концентрации в 10 раз выше, чем применялась в предыдущих исследованиях. На протяжении следующих двух недель ученые каждый день брали у свиней пробы крови, а также с 3-го по 29-й день после заражения усыпляли свиней и изучали их ткани.

«Начиная с первого дня у всех свиней появлялись выделения из глаз в умеренном количестве, у некоторых – выделения из носа, – цитирует пресс-служба ведомственное издание «Ветеринария и жизнь». – Температура животных оставалась нормальной, респираторных симптомов не наблюдалось, за исключением легкого кашля у одной из свиней. У трети свиней ученые обнаружили реакцию иммунной системы на вирус. У одной (той самой, у которой появился кашель) после умерщвления в лимфоузлах ученые обнаружили живые вирусные частицы. Еще у двух РНК вируса выявлялась в смывах из носа. На 10-й день эксперимента ученые подселили к зараженным свиньям двух здоровых, чтобы выяснить, возможна ли передача вируса. Здоровые свиньи не заразились, однако малое их количество не позволяет с уверенностью говорить о том, что заражение невозможно в принципе».

Таким образом, результаты исследования канадских ученых противоречат данным о том, что свиньи не подвержены заражению SARS-CoV-2. Хотя здоровые свиньи не заразились вирусом от больных, результаты показывают, что стоит уделить большее внимание роли, которой животные, в частности свиньи, могут играть в распространении коронавируса.

Напомним, новым коронавирусом могут заразиться животные семейства кошачьих, подсемейства куньих (норки и хорьки), а также собаки. О чем свидетельствуют сообщения из разных стран во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ). В связи с этим ученые считают актуальным создание вакцины против COVID-19 для животных.

Челябинск, Виктор Елисеев

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