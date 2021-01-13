В Челябинске из-за мороза отменили занятия в школах

В Челябинске занятия в школах отменили из-за низкой температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха, занятия в школах города отменены с 1 по 7 классы первой и второй смен.

В ночь на среду, 13 января, столбик термометра опустился в областном центре до -29 градусов по Цельсию. По данным синоптиков, днем в Челябинске ожидается 22-24 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.21

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