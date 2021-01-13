За нарушения при исполнении муниципального бюджета ответит библиотекарь

В отношении директора Аргаяшского МБУ «Централизованная библиотечная система» возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в основу легли материалы проверки, проведенные в районе Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

Ревизия исполнения бюджета Аргаяшского муниципального района проводилась минувшей осенью, было выявлено достаточно много нарушений.

В частности, установлено:

– нецелевое использование бюджетных средств на общую сумму 5,1 млн рублей;

– избыточное и безрезультатное расходование бюджетных средств на общую сумму 133,6 млн рублей;

– недопоступление неналоговых доходов в бюджет муниципального района в общей сумме 6,4 млн рублей.

Кроме того, обнаружены нарушения законодательства при осуществлении функций по управлению и распоряжению имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в том числе, при передаче объектов недвижимого имущества в безвозмездное пользование и в аренду, при закреплении имущества на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. На счетах бухгалтерского учета не был отражен 1 тысяча 381 объект недвижимого и движимого имущества, в то же время балансовая стоимость имущества казны была завышена в учете на 117,6 млн рублей.

«В ходе проверки установлены нарушения бюджетного законодательства главными распорядителями бюджетных средств, в том числе при принятии бюджетных обязательств, при формировании, утверждении и осуществлении финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий для муниципальных учреждений.

В ходе проверки реализации на территории Аргаяшского района мероприятий региональных проектов установлено, что в 2019 году не исполнен один целевой показатель регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также установлены риски не достижения в 2020 году отдельных показателей региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Культура» («Культурная среда»)», – рассказали в КСП.

Плюс ко всему, муниципальными органами и учреждениями нарушались нормы законодательства о бухгалтерском учете и требования к составлению и бюджетной отчетности, допускались нарушения нормативных документов при осуществлении оплаты труда работников учреждений.

И пока лишь нарушения при оплате труда бюджетников стали поводом для возбуждения уголовного дела: в ходе проверки были выявлены факты незаконных решений о различных доплатах работнику учреждения.

О расследовании других фактов причинения ущерба районному бюджету не сообщается.

Аргаяш, Павел Зварзин

Аргаяш. Другие новости 13.01.21

Устаревшие и извергнутые. Спецпроект РИА «Новый День» Язычник. / В Челябинске из-за мороза отменили занятия в школах. / Люди не смогут контролировать искусственный интеллект. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»