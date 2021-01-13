На Южный Урал идут сорокаградусные морозы

Южноуральцев предупредили о 40-градусных морозах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, утром 13 января, ночью и утром 14 января на территории региона ожидается понижение температуры воздуха до минус 40 градусов.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, ростом пожаров в жилом секторе, увеличением случаев общего переохлаждения и обморожения, увеличением количества ДТП.

«Всем гражданам необходимо строго следовать рекомендациям со стороны сотрудников экстренных служб! Пытаясь дополнительно обогреть себя и жилище, обратите пристальное внимание на противопожарное состояние печей и электрообогревателей. Не перегружайте электросеть большим количеством включенных электроприборов. Не оставляйте без внимания протопленные печи и бани. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей!" – рекомендуют южноуральцам представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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