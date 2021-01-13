В новогодние праздники на свет появились более 100 южноуральцев

В Челябинской области в течение новогодних каникул родились 135 малышей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, первая актовая запись о регистрации рождения ребёнка была сделана 3 января в Троицком районе: девочку назвали Татьяной.

Всего с начала 2021 года в области родились 74 мальчика и 61 девочка.

Кроме того, в новогодние праздники в Челябинской области появились 70 новых семей, 30 из них зарегистрировали брак в канун Рождества.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.01.21

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