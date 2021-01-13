В Челябинске водителю трамвая стало плохо в вагоне

Движение трамваев в Челябинске встало на час из-за болезни вагоновожатой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 13 января, около 8:30 в районе остановки «Улица Косарева».

Женщина-водитель трамвая почувствовала себя плохо и была вынуждена остановить вагон. Как выяснилось позднее, у нее поднялось давление.

Кондуктор вызвала скорую помощь, которая госпитализировала вагоновожатую. Около часа движение трамваев в сторону северо-запада Челябинска было парализовано. В настоящее время движение возобновлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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