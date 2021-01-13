Прокуратура признала незаконным выделение участка под строительство мусорного технопарка на Южном Урале

Прокуратура опротестовала решение депутатов Кунашакского района об изменении генплана села Куяш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», надзорное ведомство внесло протест по поводу принятия депутатами решения, открывавшего возможности строительства в Кунашакском района технопарка по переработке отходов, против которого выступили южноуральцы. Об этом сообщает интернет-сообщество «Тюльпан.ку».

«Прокуратура Кунашакского района сообщает, что решение собрания депутатов Кунашакского района от 7 октября 2020 «Об утверждении генерального плана Куяшского сельского поселения» не соответствует закону», – говорится в посте.

Напомним, осенью прошлого года развернулось противостояние между жителями и властями района по поводу строительства технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые, когда компания из Екатеринбурга попыталась провести публичные слушания по обсуждению подготовки оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта в районе деревни Татарская Караболка.

При этом ни инициаторы строительства, ни районные власти так толком и не объяснили, что за предприятие появится в муниципалитете. Неизвестность быстро породила слухи, а тот факт, что технопарк должен был появиться недалеко от южноуральских запреток, заставил жителей опасаться, что новый полигон будут использовать для захоронения ядерных отходов.

Между тем, еще до публичных слушаний власти согласовали выделение екатеринбуржцам земельного участка. Но прокуратура выяснила, что статус земель промышленного назначения имеет далеко не вся выделенная под объект площадь, и признала незаконным постановление депутатов об изменении генплана.

Челябинск, Виктор Елисеев

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