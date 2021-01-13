За день в Челябинске произошло два ДТП с участием маршруток. Пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в авариях с участием маршрутных ПАЗов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», серьезное ДТП произошло вчера, 12 января, в Ленинском районе областного центра.

Около 22:00 на Копейском шоссе водитель автобуса ПАЗ, следовавшим по маршруту №22, не справился с управлением и врезался в столб. От удара машина едва не развалилась.

Маршрутчик не смог самостоятельно покинуть салон, и его вытащили пассажиры. По информации управления здравоохранения Челябинска, мужчина был госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Также пострадали четыре пассажира маршрутки. Но все четверо предпочли лечиться амбулаторно.

Несколькими часами ранее в аварию попала еще одна маршрутка. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, в 15:30 на Комсомольском проспекте 24-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту №91, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем «Форд». В результате ДТП водитель иномарки получил телесные повреждения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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