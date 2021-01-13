В Челябинске уменьшат число крещенских купелей

В Челябинске на Крещение откроют пять купелей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят праздник Святого Богоявления. В этом году на территории Челябинска будет организовано пять безопасных мест купания, рассказал заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. У всех иорданей будут дежурить экстренные службы.
Пять официальных купелей будут открыты для купания с 18 часов 18 января до 15 часов 19 января.
Две иордани традиционно будут работать в Центральном районе на Шершневском водохранилище: на территории пляжа «Западный» и в микрорайоне Сосновка по ул. Красных казаков, 1.
На озере Смолино купель будет оборудована в Советском районе рядом с гостиничным комплексом «Смолино-Парк» по ул. Чапаева,114.
Еще две разместят на озере Первое в Тракторозаводском районе: напротив входа на городской пляж по переулку Мамина, 1а и на пляже «Восточный берег» по проспекту Давыдова, 7.
На всех местах купания будут установлены палатки, где можно будет переодеться в сухую одежду.
Сотрудники полиции будут обеспечивать безопасность дорожного движения и следить за порядком на парковочных местах.
Отметим, что в прошлом году на Крещение действовало шесть официальных купелей, а два года назад – семь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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