Челябинск посетит министр науки и высшего образования России

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посетит Челябинск. Визит намечен на 22 января.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министр должен был приехать на Южный Урал еще летом, но поездка по разным причинам откладывалась дважды.

Главная цель визита – создание консорциума ЮУрГУ, ЧелГУ и Магнитогорского технического госуниверситета, а также открытие в Челябинске представительства Уральского регионального отделения Российской академии наук.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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