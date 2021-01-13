Власти Верхнего Уфалея пустили на ветер десятки миллионов рублей

Контрольно-счетная палата Челябинской области закончила проверку расходов бюджета в Верхнем Уфалее.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, утвержден отчет по результатам ревизии, проведенной в Верхнем Уфалее.
«В ходе контрольного мероприятия выявлены нарушения, повлекшие нецелевое использование бюджетных средств (более 11 миллионов рублей), неэффективные, избыточные и безрезультатные расходы бюджета (более 10 миллионов рублей)", – отметили аудиторы.
Кроме того, из-за нарушений бюджет недополучил более 11 миллионов рублей, а с нарушениями требований бухгалтерского учета городские власти и учреждения потратили более 1 миллиарда рублей.
По результатам проверки составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.
Материалы проверки направлены губернатору, в законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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