Число пожаров в Челябинске выросло почти вдвое

Власти Челябинска шокированы ростом числа пожаров в городе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, во всех районах города сложилась неблагополучная пожарная обстановка: количество возгораний возросло на 44,4%. Об этом заявил главный государственный инспектор областного центра по пожарному надзору Андрей Окороков.

Всего за новогодние каникулы зафиксировано 60 пожаров, погибло 4 человека, 9 человек получило травмы. В основном пожары происходят в квартирах многоквартирных домов и в садовых домах. Также нередки случаи возгорания мусора в мусоропроводах жилых домов.

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем и при нарушении правил эксплуатации электрооборудования. Ожоги и отравления пострадавшие получают вследствие неправильных действий при пожарах.

«Люди зачастую просто не знают, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, и это становится причиной трагедии», – подчеркнул Окороков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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