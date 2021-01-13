Южноуральцы требуют проверить многомиллионные траты администрации области на банкеты и дорогое авто

Коронавирус не мешает южноуральским чиновникам тратить бюджетные деньги на предметы роскоши.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинское региональное отделение партии «Яблоко» попросило контрольно-надзорные ведомства проверить три закупки, объявленные управлением делами губернатора.

Так, по данным южноуральцев, в 2021 году правительство региона намерено потратить 10 миллионов рублей на покупку подарков чиновникам от губернатора. Жалобу с требованием отмены этого конкурса уже отправили в Челябинское УФАС.

«В предыдущие два года в качестве презентов и сувениров для дорогих гостей закупались позолоченные икорницы и элитный алкоголь», – напоминают партийцы.

Вызывает вопросы челябинцев и конкурс на покупку автомобиля для губернатора за 7,3 миллиона рублей. «Для удовлетворения потребности губернатора в «скромном» премиальном автомобиле был объявлен аукцион на закупку минивена (нравятся губернатору, не так сильно бросаются в глаза жителям). На новом премиальном седане BMW 7 за эту же стоимость, но доставшимся от предшественника, ездить он не хочет», – возмущаются авторы обращения.

При этом под техническое описание, по словам южноуральцев, содержащееся в документации к конкурсной процедуре, подходят только две марки в топовых комплектациях: Mercedes-Benz V 250 d 4MATIC Сверхдлинный и Volkswagen Multivan 6.1 long 2.0 TDI BMT.

Наконец, возмутил челябинцев аукцион на организацию банкетов от губернатора на сумму 6,5 миллиона рублей. «У нас много нерешенных социальных и инфраструктурных проблем, коронакризис и «дыра» в бюджете области в 22 миллиарда рублей. Сейчас, как никогда важно жить по средствам, тем более если личные средства позволяют удовлетворить запросы на роскошь и премиум», – возмущаются авторы обращения.

Впрочем, в правительстве Челябинской области ничего страшного в проведении конкурсов общей стоимостью 24 миллиона рублей не видят. Например, грядущую покупку минивэна в пресс-службе губернатора объяснили тем, что автомобили этого класса, имеющиеся в настоящее время в гараже правительства, не отвечают требованиям безопасности, да и устарели.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.21

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