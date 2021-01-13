В Челябинске закончили расследование дела в отношении пары, избившей до смерти семимесячного сына и заявившей о его похищении

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, обвиняемых в причинении смерти ребенку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя и его 24-летней сожительницы, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, в октябре прошлого года в квартире одного из домов Челябинска, пара несколько раз ударила по голове 7-месячного сына. Когда же малыш умер, его тело сбросили в реку Миасс. После этого челябинка обратилась в полицию и заявила, что ее ребенка похитили.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.21

Южноуральцы требуют проверить многомиллионные траты администрации области на банкеты и дорогое авто. / Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. / Свердловская область по экономике в три раза отстает от Челябинской. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»