Челябинских школьников вновь оставили дома

Из-за низкой температуры занятия в школах Челябинска снова отменили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха, занятия в школах города отменены с 1 по 11 классы первой и второй смен.

В ночь на четверг, 14 января, температура в областном центре опускалась до -33 градусов по Цельсию. По данным синоптиков, днем в Челябинске ожидается 21-23 градуса ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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