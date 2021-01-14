В Челябинске в закрытой квартире нашли тела пожилых супругов

В центре Челябинска полиция, вскрыв квартиру, нашла в ней тела пожилой супружеской пары.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в доме №40 по улице Красная.

По информации следственного управления СКР по Челябинской области, вечером среды, 13 января, в одной из квартир были обнаружены тела 63-летней женщины и 65-летнего мужчины. При этом квартира была закрыта изнутри.

Следователи предполагают, что пожилой челябинец мог убить свою супругу.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Челябинск, Виктор Елисеев

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