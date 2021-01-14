Молодая челябинка пострадала в аварии с участием такси

В Челябинске в ДТП пострадала пассажирка такси.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, инцидент произошел вчера, 13 января, 08:30 на улице Дорожная.

62-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль «Рено» с символикой одного из агрегаторов такси.

В результате происшествия пострадала 23-летняя пассажирка такси. Девушке назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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