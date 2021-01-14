В Челябинской области от коронавируса скончались сразу 11 человек

В Челябинской области постановлен новый коронавирусный антирекорд: от инфекции скончались сразу 11 человек.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за минувшие сутки выявлено 293 новых случаев заражения. Скончались 17 инфицированных: 11 – непосредственно от ковида, 6 – от других причин.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 40 тысяч 270 заболевших, 1 тысяча 447 из них скончались. СOVID-19 стал причиной смерти 624 человек.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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