Директор оздоровительного центра ЮУЖД «заработал» больше миллиона рублей на «левых» клиентах

В суд направлено уголовное дело в отношении директора оздоровительного комплекса ЮУЖД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора оздоровительного комплекса «Аленушка» Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.

По версии следствия, в течение 2018 и 2019 челябинец организовал для людей, не являющихся работниками ОАО «РЖД» и членами их семей, проживание и прохождение санаторно-курортного лечения в оздоровительном комплексе без заключения договоров, оформления путевок и других необходимых документов. Средства, полученные от «левых» клиентов, мужчина потратил по своему усмотрению.

Размер причиненного ОАО «РЖД» ущерба составил более 1,2 млн рублей. В целях возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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