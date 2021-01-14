Директор оздоровительного центра ЮУЖД «заработал» больше миллиона рублей на «левых» клиентах

В суд направлено уголовное дело в отношении директора оздоровительного комплекса ЮУЖД.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора оздоровительного комплекса «Аленушка» Дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве.
По версии следствия, в течение 2018 и 2019 челябинец организовал для людей, не являющихся работниками ОАО «РЖД» и членами их семей, проживание и прохождение санаторно-курортного лечения в оздоровительном комплексе без заключения договоров, оформления путевок и других необходимых документов. Средства, полученные от «левых» клиентов, мужчина потратил по своему усмотрению.
Размер причиненного ОАО «РЖД» ущерба составил более 1,2 млн рублей. В целях возмещения причиненного ущерба судом наложен арест на автомобиль обвиняемого.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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