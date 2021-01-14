Директор нацпарка «Таганай» займется реформой особо охраняемых территорий в России

Директор нацпарка «Таганай» пошел на повышение и переезжает в Москву.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев назначен заместителем директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Новость о назначении появилась сегодня на сайте Минприроды России. Министр Александр Козлов назначил директора и заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий.

«Задачи перед департаментом особо охраняемых природных территорий стоят не просто большие. Они масштабные. И одна из самых ключевых – это реформа системы управления. Мы говорили об этом на встрече с директорами ООПТ в Крыму в прошлом месяце. Алексей Михайлович, вы там были, активно участвовали в обсуждении, многое предлагали. Уверен, опыт работы в национальном парке «Таганай» – непосредственно на земле – поможет вам на госслужбе. Вы, как правая рука, сможете давать компетентные советы и задавать направления», – сказал министр.

Алексей Яковлев по образованию экономист, окончил Челябинский государственный университет. С 2010 года занимал должность директора национального парка «Таганай». С 2019 года под управлением «Таганая» находится и новый нацпарк «Зигальга».

Исполнять обязанности директора нацпарка будет замдиректора по науке и развитию Эльвина Новоселова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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