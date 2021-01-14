Переход через ноль в минус 30: рядом с мэрией Челябинска на улицу хлещет кипяток (ФОТО)

В центе Челябинска, рядом с мэрией, образовался горячий душ: из трубы хлещет кипяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трубу, расположенную в арке дома №41-а по улице Тимирязева, прорвало около 10 часов утра. Около полудня горожане дозвонились до службы 112, однако в 12:46 кипяток продолжал обогревать улицу и топить утрамбованный снег на тротуаре и проезжей части.

Фото сделано в 12:46

В здании над аркой расположены жилые помещения, но труба уходить в администрацию города. В пресс-службе мэрии сообщили, что у них нигде кипяток не хлещет. Это правда: горячая вода льется на улицу.

Челябинск, Ульяна Белкина

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