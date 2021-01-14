Власти Челябинска забирают недострой, так и не ставший «наследием ШОС»

Мэрия Челябинска пытается через суд забрать один из старейших долгостроев Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска направил в арбитражный суд региона иск об изъятии у компании «Стройсвязьурал 1» (принадлежит семье бизнесмена Артура Никитина и экс-мэру Вячеславу Тарасову) недостроенного здания на перекрестке улиц Коммуны и Васенко.

В обосновании иска говорится, что у застройщика истек срок аренды участка площадью 4 тысячи квадратных метров. Заседание суда назначено на 17 февраля. Пока же компании запретили совершать регистрационные действия в отношении объекта, а также вести на участке строительные и земляные работы.

Ранее власти города взыскали с застройщика 832 тысячи рублей – арендную плату на землю за 2017-2019 годы.

Напомним, еще в бытность главой города Вячеслава Тарасова, в 2002 году, был утвержден проект строительства рядом со школой №1 (ныне – гимназия №1) торгово-административного комплекса. Спустя 2 года городские власти утвердили акт выбора земельного участка под строительство. Но в 2005 году, с приходом на этот пост мэра Михаила Юревича, стройка была остановлена из-за многочисленных нарушений нормативной документации.

Новое руководство мэрии обратилось к владельцам недостроя с предложением выкупить в муниципальную собственность «замороженный» объект. Договоренность была достигнута лишь в конце 2008 года. На одном из градостроительных советов был представлен проект, согласно которому после выкупа недострой планировалось реконструировать и перепрофилировать в Центр школьного и дополнительного внешкольного образования с учетом потребностей гимназии №1.

Но накануне очередных выборов главы города (1 марта 2009 года), руководство «Стройсвязьурал 1» отказалось от дальнейших переговоров с муниципалитетом о продаже долгостроя.

После этого каркас здания простоял еще 7 лет, но в 2016 году Челябинск стал претендовать на проведение саммита ШОС и БРИКС (в 2020 году), тогда-то и всплыл из небытия многолетний недострой Никитина. В городе гостинично-спортивный комплекс стали называть одним из проектов, которые планируется реализовать к столь масштабному событию.

Правда, вкладывать собственные средства в строительство Артур Никитин и компания не собирались. В феврале 2018 года застройщик предложил потенциальным инвесторам выкупить здание. При этом готов был продать как непостроенный комплекс одному покупателю (за 600 миллионов рублей), так и организовать продажу «этаж за этажом» (по 30 тысяч рублей за квадратный метр). Но желающих не нашлось.

Тогда правительство Челябинской области выдало компании госгарантию под кредитование строительства. Однако работы на объекте так толком и не начались. К застройщику появились серьезные претензии у налоговиков, что в конце концов вылилось в уголовное дело. В октябре прошлого года дело об уклонении от уплаты налогов на сумму в 287 миллионов рублей было направлено в суд.

Теперь мэрия намерена забрать у компании долгострой. «Недостроенные объекты портят облик Челябинска. Задача администрации города организовать работу по изъятию этого объекта и дальнейшему освоению земельного участка. Согласно закону, если имуществом не распоряжаются, то оно изымается. На сегодняшний день мы ведем работу по 26 крупным объектам. После суда мы продаем объект на аукционе, а строитель получает компенсацию за построенную часть объекта», – рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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