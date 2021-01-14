В Копейске соцзащита тянула с выплатой «ковидных» детских пособий даже после штрафа

В Копейске начальник управления социальной защиты оштрафована за нарушение срока предоставления государственной услуги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Копейска в ходе проверки установило, что управлением социальной защиты населения администрации города нарушаются сроки предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

По результатам проверки прокурор внес мэру Копейска представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

За нарушение срока предоставления госуслуги начальника управления соцзащиты оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Однако при проведении повторной проверки выяснилось, что сотрудники управления продолжают нарушать установленный срок назначения детского пособия.

За повторное нарушение чиновницу оштрафовали уже на 10 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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