В Троицке провалился аукцион по реализации проекта, победившего на форуме малых городов

В Троицке сорвали торги по благоустройству парка за 288 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на участие в конкурс по определению подрядчика для благоустройства парка культуры и отдыха имени Н.Д. Томина в Троицке не было подано ни одной заявки.

Парк является одним из популярных мест отдыха. Его благоустройство было анонсировано еще год назад, а проект реконструкции в феврале 2020 года стал победителем проходившего в Тюмени форума «Развитие малых городов и исторических поселений» в категории «Малые города от 50 тысяч человек до 100 тысяч человек включительно», получив 90 миллионов рублей на его реализацию.

Троицкие архитекторы предложили реализовать «ретрофутуристичную легенду парка», попытавшись представить, каким могли представлять себе троичане конца XIX века свой город через 200 лет.

Согласно проекту, через весь парк должна была протянуться велодорожка. Так же здесь планировалось разместить площадки для баскетбола, мини-футбола, воркаута и других видов спорта. В центре парка предложили создать футуристический туман-фонтан «Кони в тумане» и театральную площадь.

Кроме того, на территории преображенного общественного пространства планировалось разбить вишневый сад, разместить амфитеатр, беседки, шезлонги и террасы.

Весь объем работ власти города предварительно оценили в 288 миллионов рублей. Начать их планировалось в мае и закончить до 31 октября 2021 года. Однако, желающих реализовать масштабный проект не нашлось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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