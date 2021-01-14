На южноуральской трассе в 30-градусный мороз заглох автобус с пассажирами

На междугородной трассе в Челябинской области в 30-градусный мороз сломался автобус.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Каслинскому району поступило сообщение о поломке автобуса на въезде в Касли. При этом температура воздуха была ниже 30 градусов.
Экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД обнаружил транспортное средство на обочине автодороги «Тюбук-Кыштым». Выяснилось, что из-за сильного мороза вышел из строя двигатель автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст. В салоне находилось 16 человек.
Пассажиров и водителя на попутном транспорте отправили до теплого помещения. Туда же был доставлен и автомобиль. В дальнейшем за пассажирами из Златоуста прибыл резервный автобус.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 14.01.21
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