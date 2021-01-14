Челябинский суд все-таки отправил куратора группы «Синий кит» в колонию

Москвичу, толкавшего челябинских подростков на самоубийство, ужесточили наказание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, судебная инстанция, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Московской области Никиты Неаронова, частично изменила приговор Брединского районного суда от 7 сентября 2020 года.

Судом первой инстанции Неаронов был признан виновным в покушении на доведение пяти подростков до самоубийства путем жестокого обращения, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, и приговорен к 4 годам 5 месяцам колонии общего режима. При этом от отбывания наказания он был освобожден в связи с поглощением срока назначенного наказания временем содержания его под стражей, засчитанным по ранее вынесенному приговору Ленинского районного суда Челябинска от 23 декабря 2019 года.

Кроме того, приговором Брединского районного суда Неаронов оправдан по обвинению в совершении еще двух аналогичных преступлений, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

Районный суд установил, что в 2017 году Неаронов, находясь в Москве и Московской области, общался с несовершеннолетними пользователей социальной сети «Вконтакте» с целью доведения их до самоубийства. После того, как контакт был налажен, Неаронов побуждал собеседников к выполнению ряда заданий, склонявших их совершать активные аутоагрессивные действия: порезать лезвием руку и губу, изучать музыку, видео, стихи на тему суицида, в том числе в четыре утра; вспоминать психотравмирующие моменты из жизни, сесть на край крыши высотного дома и другое. Однако свой замысел довести до конца Неаронов не смог, поскольку все потерпевшие самостоятельно отказались от самоубийства.

В областной суд приговор обжаловал прокурор, настаивая, в числе прочего, на усилении наказания осужденному.

«Судебная коллегия по уголовным делам областного суда сегодня частично удовлетворила представление прокурора, усилив осужденному наказание, увеличив срок с 4 лет 5 месяцев до 5 лет лишения свободы в колонии общего режима (фактически ему предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком 7 месяцев, остальная часть считается отбытой). Областной суд также изменил Неаронову меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей», – рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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