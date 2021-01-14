Южноуральцы жалуются на холод в школах и детских садах

Жители Миасса и Троицка рассказали о холоде в образовательных учреждениях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родители из нескольких городов Южного Урала пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на низкую температуру в образовательных учреждениях, которые посещают их дети. Жалобы они оставили в интернет-сообществе «А.Л. Текслер, помоги!".

«Помогите разобраться в ситуации с отоплением в городе Троицке, – пишет троичанка. – Мало что в квартирах холодно, но можно включить обогреватель и платить бешеные деньги за отопление и за свет. Так холодно в детских садах и в школах. Я – мать двоих детей, у меня дети скоро в куртках в школе сидеть будут, чтобы не простыть».

К землячке присоединяются и жители Миасса. «Мы, родители обучающихся детей в школе 14, просим вас помочь! В нашей школе эта проблема вечная – дикий холод в кабинетах. Сегодня, 13.01.21, температура воздуха на улице -25. В кабинетах 11-16 градусов. Дети сидят на уроках в пуховиках. Всю зиму, весну и осень, в кабинетах холодно. Устно обращались к директору, она отвечает, что в кабинетах нормальная температура! Разве 16 градусов – это нормально?" – возмущаются южноуральцы.

«Как начинается учебный год, с крыши на 3 этаже капает вода аж до 2 этажа (в сезон дождей и весной, когда тает снег), – возмущается мама учащегося той же школы №14 Миасса. – А когда на улице начинается мороз, то и в школе, мягко говоря, не тепло, дети уже второй год учатся в куртках».

Чиновники мэрии Миасса попытались успокоить возмущенных горожан. «Нам и управлению образования известно об этой проблеме. Специалисты ищут причину снижения температуры в классах. Аварийные службы заняты обследованием системы отопления. Мы работаем над решением данной проблемы», – заверили они в комментарии под последним постом.

Однако к ситуации уже подключились не только аварийные службы, но и прокуратура, начавшая проверку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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