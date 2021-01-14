«Из парка хочется уйти»: челябинцам предложили обновить парк имени Гагарина (ФОТО, ВИДЕО)

В Челябинске обсудили концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятие организовали по системе соучастного проектирования. Это общемировой тренд привлечения граждан для развития собственных поселений. В ряде городов России тоже есть удачный опыт инициативного соучастного проектирования. Например, в Санкт-Петербурге и Казани.

В Челябинске метод только начали внедрять: парк Гагарина стал четвертым проектом. В начале декабря с участием горожан пытались разработать проект набережной реки Миасс – все полученные предложения еще обрабатываются.

Первые две попытки уже вылились в определенные концепции

Парк имени Гагарина, открытый 18 мая 1934 года, в последний раз реконструировался в начале 2000-х годов. Это одно из самых популярных мест в городе. И оно требует обновления. Опрос, проведенный в рамках подготовки мероприятия, показал, что челябинцев не устраивает существующая концепция парка:

слишком много бетона, слишком мало тени и мест для физического отдыха;

не хватает туалетов, раздевалок и мест, где можно комфортно переждать непогоду;

большие проблемы с общепитом;

устаревшие аттракционы, неудачное зонирование (например, площадка для самых маленьких соседствует с картинговой трассой);

не разделены потоки пешеходов, спортсменов и велосипедистов, из-за чего нередко возникают конфликты;

мало света – освещаются только главные аллеи;

нет единой дизайнерской концепции.

Наконец, из-за стрит-радио в парке очень шумно.

«Из парка хочется уйти на природу», – резюмировали организаторы опроса.

И вот горожанам предоставилась возможность переделать парк по своему вкусу. На предложение принять участие в проектировании откликнулись около 300 челябинцев: более 100 пришли сегодня в Дом архитектора, остальные работали в онлайн-формате.

Некоторые пришли с готовыми идеями. Например, краевед Петр Латышев предлагает переоборудовать детскую железную дорогу в «машину времени», вернуть парашютную вышку, поставить ретро-аттракционы, восстановить интересные здания и даже воссоздать Челябинск начала ХХ века в миниатюре – отсыл к истории города придаст парку особый шарм и сделает его туристической достопримечательностью.

11-летний Мишель Мишин считает, что в парке необходимо установить аттракционы для горожан с ограниченными возможностями и питьевые фонтанчики.

Организаторы предложили собравшимся разработать 8 направлений:

– спортивное (в числе прочего, планируются скейт-парк, скалодромы и трассы для маунтин-байков)

– творческое (площадки для социальных танцев, концертов и так далее)

– интеллектуальное (подразумевается, что в парке буду проводится познавательные квесты, интеллектуальные игры, общественные лекции и учебные занятия)

– детское

– кухня-парк (это все, что касается еды)

-инста-парк (сеть локаций для селфи, фото и видеосъемки)

– парк тишины и созерцания (комплекс уединенных уголков для тех, кто хочет отдохнуть от суеты и социума)

– парк достижений Челябинска (исторический сегмент).

Все идеи, предложенные горожанами, обещали свести в единую концепцию и представить участникам для повторного обсуждения.

Челябинск, Ольга Арсентьева, фото Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 14.01.21

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