В начальных классах челябинских школ отменили занятия

Самые маленькие челябинские школьники остаются дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска, в связи с низкой температурой атмосферного воздуха, занятия в школах города отменены с 1 по 4 классы первой смены.

В ночь на пятницу, 15 января, температура в областном центре опускалась до -26 градусов по Цельсию при сильном ветре. Но уже утром, по данным Челябинского гидрометцентра, столбик термометра поднимется к отметке -18, -20 градусов. Днем в Челябинске ожидается 10-12 градусов ниже нуля. Вместе с тем, скорость ветра может достигать 11 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.01.21

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