На Южном Урале резко потеплеет и резко похолодает

Жителей Южного Урала ждет резкое потепление, а затем резкое похолодание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью температура воздуха в отдельных районах Южного Урала опустилась до минус 31 градуса Цельсия. Утром некоторые муниципалитеты отменили занятия для младшеклассников. Но уже к вечеру температурный режим в регионе изменится.

Так, в целом по области столбики термометров сегодня не опустятся ниже минус 14, а на крайнем западе возможно потепление до минус 4. В Челябинске обещают не ниже минус 12.

В ближайшие два дня в области ожидают ночные температуры в диапазоне минус 10 – минус 15, дневные – минус 4 – минус 10.

Однако в понедельник снова похолодает: до минус 15 – минус 17. В течение следующей недели температура будет постепенно снижаться и в четверг может опуститься до минус 29 ( в северных регионах области, например).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.01.21

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