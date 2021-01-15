В городах Южного Урала пройдет бесплатное тестирование на коронавирус

В Челябинской области в выходные пройдет бесплатное тестирование на COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, свободное тестирование жителей пройдет в Пласте, Кыштыме, Коркино, Каслях, Троицке, Сатке, Аше, Чебаркуле, Кусе, Южноуральске, Магнитогорске, Челябинске, Златоусте и Миассе.

При себе нужно иметь паспорт.

16 января, в субботу, тестирование пройдет в 18 точках:

Аша: ТК «ДНС» с 11:00 до 14:00

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00

Карталы: ТК «Фрегат» 11:00 до 13:00

Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00

Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00

Магнитогорск:

ТК «Континент» с 10:00 до 12:00

ТК «Гостинный двор» с 10:00 до 12:00

ТК «Радуга вкуса» с 10:00 до 12:00

Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00

Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00

Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00

Челябинск:

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТК «Космос» с 14:00 до 17:00

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00

Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00

17 января, в воскресенье, тест можно будет сдать в 15 точках области:

Златоуст: ТК «Тарелка» с 11:00 до 15:00

Карталы: ТК «Магнит» с 11:00 до 13:00

Копейск: ТК «Слава» с 10:00 до 13:00

Кыштым: ТК «Квартал» с 9:00 до 11:00

Магнитогорск: ТК «Гостиный двор» с 10:00 до 12:00

Миасс: ТК «Слон» с 12:00 до 15:00

Пласт: ТК «Раздолье» с 10:00 до 14:00

Сатка: ТК «Факел» с 11:00 до 12:00

Челябинск:

ТК «Алмаз» с 10:00 до 14:00

ТК «Фокус» с 14:00 до 17:00

ТК «Горки» с 14:00 до 17:00

ТК «Куба» с 14:00 до 17:00

ТК «Алмаз» (Леруа Мерлен) с 14:00 до 17:00

ТК «Кольцо» с 10:00 до 14:00

Южноуральск: ТК «Южный» с 10:00 до 12:00

Челябинск, Виктор Елисеев

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