Первым замом министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области стал давний соратник Текслера

В южноуральском миндортрансе назначили первого замминистра.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющим обязанности первого замминистра дорожного строительства и транспорта назначен Станислав Харченко. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
«Назначить исполняющим обязанности первого заместителя министра дорожного строительства и транспорта Харченко Станислава Юрьевича на условиях срочного служебного контракта, освободив от ранее замещаемой должности», – говорится в документе.
Повышение Харченко, бывшего до этого простым замом, произошло вслед за переформатированием структуры министерства. Теперь именно первый замминистра курирует строительство и ремонт дорог, а также организацию дорожного движения. Между тем, именно Станислав Харченко занимался ранее вопросами дорожного строительства.
В свою очередь, обычный зам теперь курирует круг вопросов, связанных с работой общественного транспорта. Среди прочего, он будет руководить транспортной реформой в Челябинской агломерации. На эту должность должен заступить бывший вице-мэр Челябинска Александр Егоров.
Станислав Харченко знаком с Алексеем Текслера еще со времен работы того в мэрии Норильска. В бытность последнего замминистра энергетики России Харченко занимал пост первого замдиректора ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса», находившегося в структуре Минэнерго.
В правительство Челябинской области перешел в декабре 2019 года.
Челябинск, Виктор Елисеев
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