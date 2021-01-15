Челябинцы набрали кредитов на 3 миллиона рублей по просьбе мошенниц

Более 50 жителей Челябинска взяли для двух аферисток кредиты на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники следственного отдела ОП «Калининский» расследуют уголовное дело по факту мошенничества, возбужденное в отношении ранее не судимых горожанок 60 и 45 лет.

Следствием установлено, что одна из фигуранток находила малознакомых челябинцев и, вводя их в заблуждение, просила взять для нее кредит в финансовом учреждении, где работала ее подельница. Злоумышленница гарантировала, что будет самостоятельно исполнять все договорные обязательства. За помощь она обещала потенциальным заемщикам вознаграждение. О просроченных платежах и долге горожане узнавали только после звонков из банков.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более 50-ти южноуральцев, которым причинен ущерб на сумму свыше трех миллионов рублей. Противоправная деятельность фигуранток пресечена сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Челябинску.

Соучастницам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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