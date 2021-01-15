Черешня или Боярышник? Южноуральцам предложили придумать название для транспортной карты

Жителям Челябинска и окрестных муниципалитетов предложили придумать название для транспортной карты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение стартовало на сайте регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«Мы начинаем транспортную реформу в Челябинской агломерации. 2021 год станет переходным периодом, в течение которого состоится активная подготовка инфраструктуры к комплексному изменению маршрутной сети. Одно из ключевых направлений – совершенствование билетного меню и создание новой транспортной карты с выгодным проездным билетом, – говорится в сообщении Миндортранса. – Транспортными картами пользуются во многих крупных городах нашей страны – на них записывают проездные, используют как электронный кошелёк, осуществляют бесплатные пересадки, получают доступ к перехватывающим парковкам, оплачивают походы в музеи, зоопарк, пользуются системой городских уличных туалетов и так далее.

В большинстве случаев карты имеют индивидуальное примечательное название. В Москве это «Тройка», в Санкт-Петербурге – «Подорожник». Жители соседнего для нас Екатеринбурга пользуются «Екартой», пользователи общественного транспорта Твери имеют карту «Волга».

А какое название должно быть у нашей, челябинской карты: «Урал», «Телепорт», «Метеорит», «Вжух» или даже «Черешня»? Интересно услышать ваши предложения!»

Челябинцы восприняли предложение неоднозначно:

«Не очень понимаю, зачем вообще транспортной карте название ? Транспортная карта городского общественного транспорта г. Челябинска.

Название предполагает какую-то уникальность, типа ест карта «Тройка», есть карта «Двойка», или есть карта «ЕКарта», и есть карта «ЖКарта». Для Челябинска это масло маслянное – лишняя сущность, которая ничего не добавляет», – комментирует один из горожан.

«Легче запоминается, – возражает другой. – Мне вот ни секунду не нужно думать, что в Москве – «Тройка», а в Питере – «Подорожник». Если такая привязка будет создавать и с Че-картой – это хорошо».

«Метеорит. Хорошо. Кстати, название обяжет летать общественный транспорт с космической скоростью. Как корабль назовёшь... вот только дороги пусть не связываются с названием карты. Дороги должны быть не как после метеоритного дождя».

Кто-то предложил сократить вариант «Метеорит» до «Метеора» – у него уже нашлись сторонники.

Есть и другие предложения: например, «Клубок» (клубная карта пассажиров агломерации) или «Боярышник» (видимо, как ответ «Черешне»).

Челябинск, Павел Зварзин

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