В Челябинске несколько десятков домов остались без отопления

В Металлургическом районе Челябинска из-за коммунальной аварии замерзают больше 60 домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в инцидент произошел сегодня, на улице Винницкая в Металлургическом районе.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство района организовало проверку по факту технологического отказа на подающем трубопроводе тепловой энергии, в результате которого приостановлено теплоснабжение 51 многоквартирного дома, 15 индивидуальных жилых домов, 3 объекта социального назначения.

Прокурор района выехал на место коммунальной аварии.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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