Голубой вагон: в Челябинске появился новый трамвай

В Челябинске появился новый трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, УКВЗ разработал новый односекционный четырёхосный трамвайный вагон 71-628 со 100% низким уровнем пола. Модель имеет 33 места для сидения, максимальную вместимость 116 пассажиров, 4 двери, возможность работы в сцепке, климат-контроль, светодиодное освещение салона, дисковые тормоза, габариты 2,5*3,7*16,5 метров.

Покупать новый трамвай никто не собирается: его привезли в областной центр на тестовую обкатку, так как в самом Усть-Катаве полноценного трамвайного движения нет.

Поэтому в Челябинске должны выявить все «детские болячки» нового вагона, чтобы устранить их перед запуском в серийное производство.

Челябинск, Павел Зварзин

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