Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 40 тысяч человек

В Челябинской области за сутки выявлено 303 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 40 тысяч 169 зараженных. 1 тысяча 493 из них умерли (непосредственно от инфекции – 649).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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