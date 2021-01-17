Число зараженных коронавирусом в Челябинской области превысило 40 тысяч человек

В Челябинской области за сутки выявлено 303 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных. Непосредственно от ковида скончались 8 человек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 40 тысяч 169 зараженных. 1 тысяча 493 из них умерли (непосредственно от инфекции – 649).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 16.01.21
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