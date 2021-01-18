Жители пригорода Челябинска замерзают в собственных квартирах. Дети спят в куртках

В одном из поселков Сосновского района жители десятков квартир жалуются на холод.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, жители поселка Саргазы жалуются, что температура воздуха в десятках квартир не превышает 10-15 градусов тепла. Разобраться в сложившейся ситуации общественники попросили Госжилинспекцию области, а также обратились в региональные Роспотребнадзор, фонд капремонта и к главе Сосновского района для оперативного принятия мер.

По словам южноуральцев, в 2017 году в домах № 6 и № 7 на улице Мира был проведен капитальный ремонт, в ходе которого изменилась схема сетей теплоснабжения, и был установлен насос, который в дальнейшем сломался и почему-то был заменен на аппарат меньшей мощности. В итоге качество коммунальной услуги снизилось, в квартирах стало холодно.

Значительно ниже нормативной температура воздуха в домах № 3, 7, 11, 13, 6, 12, 15 на улице Мира. В доме № 20 на улице Ленина, как сообщили жители, насос был вовсе снят с сетей теплоснабжения. К тому же здесь неисправна система заземления, в результате жителей бьет электрическим током при прикосновении к радиаторам.

На соседней улице Мира в доме № 13 настолько холодно, что жители укладывают детей спать в куртках. При этом размер платы за отопление им начисляется в полном объеме.

«В перечисленных помещениях температура не поднимается выше 15 градусов, что значительно ниже допустимого температурного режима. Поэтому мы считаем, что у жителей есть все основания требовать проведения перерасчета платы за отопление», – заявил представитель общественников.

Активисты просят Госжилинспекцию определить виновного в снижении качества отопления во всех перечисленных случаях, обязать его устранить нарушения, а также повлиять на поставщика услуги теплоснабжения с целью перерасчета платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Челябинск, Виктор Елисеев

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